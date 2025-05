Investigação do esquema do INSS se aproxima do ex-ministro Carlos Lupi

Fontes que participam das investigações dizem que o material apreendido com os investigados é farto e ainda há muita coisa em análise que aponta para o envolvimento de mais pessoas no esquema.

Stefanutto foi nomeado por Lupi e defendido pelo ministro no momento em que o governo anunciou seu afastamento do cargo no INSS.

Lupi contrariou uma ordem do próprio presidente Lula de demitir Stefanutto naquele momento deixando a decisão de tirá-lo do cargo para o próprio Planalto. Razão pela qual, na alta cúpula do governo, o ministro era tratado com palavras de baixo calão em conversas reservadas.

Carlos Lupi entregou o cargo hoje e será substituído pelo seu número dois na pasta, o ex-deputado Wolney Queiroz (PDT-PE). Do mesmo partido controlado por Lupi, a escolha por Queiroz significa manter uma pessoa de Lupi no ministério.

Procurado, o ministro não ligou de volta. A coluna não localizou a defesa de Stefanutto.

Em nota sobre sua saída, Lupi disse que seu "nome não é citado na investigação".