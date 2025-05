Nomear número dois é o mesmo que manter Lupi no Ministério da Previdência

Wolney Queiroz (de costas) é abraçado por Carlos Lupi em seu aniversário Imagem: Reprodução/Instagram

Lupi também mereceu destaque no álbum de fotografias do seu substituto na Previdência. Queiroz escolheu uma imagem dos dois abraçados para abrir a galeria de convidados de honra para a sua festa de aniversário.

A escolha de Queiroz para a pasta da Previdência é o mesmo que manter Lupi no cargo. Pessoas próximas ao novo ministro tentam espalhar, desde ontem, a narrativa de que eles não eram tão ligados assim. Se é "coisa de internet", como uma vez definiu Jair Bolsonaro para justificar uma de suas questionáveis ações, o novo ministro precisará dizer.

Você pode até chegar ao posto de número dois de um ministério por imposição do presidente da República, mas não foi o caso. Lula optou por entregar as pastas no modelo "porteira fechada" — o que significa que cabe ao ministro nomear sua equipe de ponta a ponta. Uma das principais críticas ao governo é que os ministérios atuam sem uma coordenação geral. No modo "cada um por si".

Queiroz já estava no cargo quando a pasta se mostrou leniente com o esquema ao ignorar as denúncias sobre a explosão de descontos não autorizados pelos aposentados. Na vaga, terá que explicar todos os dias a razão de também ter silenciado. Como irá agir com as investigações se aproximando do seu líder? Vai usar a estrutura da pasta para defendê-lo? Como terá acesso a todos os passos das investigações e informações da auditoria no INSS diante disso?

O que manterá o governo no foco.