Oposição já tem assinaturas para CPMI dos aposentados e mira irmão de Lula

O irmão do presidente, José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, é vice-presidente de um dos sindicatos que, segundo a PF, está envolvido no desvio de recursos de aposentados do INSS.

O faturamento do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi) aumentou em R$ 100 milhões num período de três anos. A oposição quer focar nesse caso específico numa tentativa de envolver diretamente o Planalto.

Frei Chico não está entre os alvos. Ele já disse esperar que os policiais investiguem "toda a sacanagem que tem" no Instituto Nacional de Segurança Social (INSS).

"Somente o Parlamento tem isenção suficiente para investigar toda essa trama criminosa que prejudicou milhares de aposentados no país. Temos um bom clima para a instalação da CPMI; há um esforço multipartidário para dar as respostas que o povo precisa neste momento. O governo erra ao manter a equipe do Lupi no ministério, e quanto a isso vamos também tomar providências", disse a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), uma das autoras do pedido de CPMI.

Com a queda de Lupi, o governo nomeou o número dois dele, o ex-deputado Wolney Queiroz, para comandar a pasta.

A senadora ingressou na madrugada deste sábado (3), com uma ação popular, na Justiça Federal de Brasília, para impedir a posse do novo ministro.