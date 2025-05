Governo tenta evitar a 'fraude da fraude' na devolução dos recursos do INSS

Como o aposentado só pode ter um desconto associativo, algumas associações realizavam descontos ilegais, impedindo que entidades sérias pudessem oferecer seus serviços. Os dados dos aposentados podem ter sido obtidos na Deep Web.

O governo também irá processar as entidades responsáveis pela fraude, e os recursos serão devolvidos ao caixa do INSS. O objetivo é que o novo presidente do instituto, além de estancar a fraude, consiga resgatar a confiança no INSS e melhorar a qualidade do atendimento.