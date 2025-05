Lula tira Alcolumbre do Brasil e adia decisão sobre CPMI dos aposentados

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), viaja nesta semana com o presidente Lula para a Rússia e China. A agenda, que manterá o senador fora do Brasil de 6 a 14 de maio, ocorre justamente no momento em que cabe a ele a instalação da CPMI dos Aposentados — algo que o governo quer evitar a todo custo.

No fim de semana, a oposição informou ter reunido as assinaturas necessárias para viabilizar a CPMI. Como antecipado pela coluna, o objetivo oculto é focar no irmão do presidente, que é dirigente de uma das entidades envolvidas no esquema de desvio de recursos de aposentados do INSS. A expectativa é encontrar algum indício de que Lula tenha conversado com o irmão sobre o sindicato, recebido dirigentes, um "amigo, do amigo"...

O governo não tem base de apoio sólida, e a única chance de evitar a CPMI é convencer Alcolumbre a não ler o requerimento em sessão do Congresso. O senador tem recebido tratamento VIP do governo, com indicações para cargos e viagens frequentes com Lula ao exterior.