Lupi deve ser chamado pela PF para explicar nomeações no INSS

O ex-ministro Carlos Lupi (Previdência) deverá ser ouvido pela Polícia Federal nas investigações sobre o desvio de dinheiro dos aposentados do INSS, em relação aos nomes indicados por ele para a cúpula do órgão e que estão entre os alvos da operação que desvendou o esquema.

A operação da PF/CGU levou ao afastamento de cinco dirigentes do INSS, todas indicadas pessoalmente por Lupi.

Lupi tem negado envolvimento com o esquema e afirma que não é alvo da investigação. Ele já declarou que a nomeação de Alessandro Stefanutto para a presidência do INSS se deu com base na análise de currículo. Procurado ontem, o ministro não respondeu.