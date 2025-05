'Grave', dizem fontes do governo sobre fraude em empréstimos consignados

Embora o TCU não tenha identificado venda casada, o relatório apontou que muitos aposentados aderiram, com poucos dias de diferença, tanto ao desconto associativo quanto ao empréstimo consignado — o que levanta suspeitas.

"No ato da contratação do empréstimo, os aposentados, sobretudo idosos com maiores dificuldades na compreensão de determinadas informações e inovações, são induzidos a anuir com suas adesões a entidades sindicais ligadas a aposentados e idosos, sob o argumento de que tal medida seria indispensável ou mais vantajosa para a contratação do empréstimo consignado, o que é uma verdadeira falácia", registraram os técnicos da Corte de Contas.

No caso dos empréstimos, contudo, desde 17 de abril de 2023, o INSS implementou a exigência do uso de reconhecimento biométrico para a concessão dos empréstimos, o que pode ter evitado a continuidade de eventuais golpes. Mesmo procedimento não foi adotado para os descontos associativos.

O relatório do TCU alerta ainda para a possibilidade de responsabilização do Estado:

"Há a possibilidade de condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, cabível em ações penais, conforme entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 2.018.442."

A jurisprudência reforça que: