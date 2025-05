Políticos ostentam vida de luxo enquanto enaltecem simplicidade de Mujica

Um causo contado em Brasília, na época do governo Dilma Rousseff, diz que a presidenta exigia abacaxi cortado em rodelas e descascado, e se irritava quando não estava do seu agrado.

A morte do ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica me fez refletir sobre a cultura de Brasília. Na história das repúblicas latino-americanas, a ostentação é regra. De Evita Perón, com suas roupas e joias de grife, a Hugo Chávez, líderes populistas misturaram poder com suntuosidade.

Lula fala em combater a pobreza, enquanto Janja compra, com dinheiro público, lençóis de algodão egípcio que custaram R$ 90 mil aos cofres públicos, tapete de R$ 111 mil e sofá de R$ 65 mil. No discurso, cabe tudo.

Jose Mujica participa de corrida com seu Volkswagen Fusca 1987 azul Imagem: AFP/Presidência do Uruguai

Mujica quebrou esse padrão. Deixou como legado a ideia de que a política não deve servir para enriquecer ou demonstrar poder. Não se deixou inebriar.

O "presidente mais pobre do mundo", como ficou conhecido, não entendia por que sua vida simples rendia mais atenção do que seu discurso sobre o consumo exagerado, o impacto ambiental e o fim da pobreza... O discurso condizia com a prática.