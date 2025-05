Conab demite apadrinhada do ex-presidente do INSS após reportagem do UOL

Essa vaga, no gabinete do presidente da Conab, Edegar Pretto, tem sido usada para acomodar indicações políticas. Antes da apadrinhada por Stefanutto, era ocupada por Juliana Geller, então mulher de Neri Geller, demitido do Ministério da Agricultura no rastro do escândalo do leilão do arroz. Ela deixou o cargo após a demissão do marido.

Stefanutto visitava com frequência a assessora na Conab nos dias em que ela comparecia. Maria Angélica não precisava comprovar presença no trabalho. A folha de ponto era abonada pelo chefe de gabinete do presidente da companhia.

Stefanutto foi um dos convidados do churrasco oferecido pela Conab, o que chamou a atenção de presentes pela falta de correlação entre seu cargo e a empresa pública. O evento ocorreu no dia 15 de abril. Nove dias depois, a PF e a CGU deflagraram a operação que atingiu Stefanutto.

Embora a Conab seja um consórcio entre os ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, Pretto é uma indicação pessoal de Lula. Seu pai, Adão Pretto, um dos fundadores do MST, era amigo do presidente.

Por ano, a Conab paga, só para os assessores pessoais do presidente, em média R$ 5,6 milhões em salários.

A assessoria da Conab havia informado que Maria Angélica atuava "redigindo despachos e portarias". No currículo que apresentou à empresa, ela disse ser designer de interiores.