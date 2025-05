'Crise da Janja' foi melhor notícia que ocorreu para governo até agora

No governo, há insatisfação com o ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Vinícius Carvalho, por ter tomado o protagonismo das investigações do INSS. A CGU é um órgão sancionador e não tem poder de polícia, o que cabe à Polícia Federal.

0:00 / 0:00

O ministro Rui Costa (Casa Civil) externou o descontentamento publicamente ao afirmar que o governo não poderia ter sido pego de surpresa. Costa virou vitrine com suspeitas de ter vazado as informações sobre a conversa de Janja com o presidente da China. O ministro não é querido no Congresso, pela base aliada, que aproveita o momento para desgastá-lo. A operação também teve como alvo apenas servidores nomeados a cargos de chefia pelo atual governo, sem atingir ninguém da gestão Bolsonaro.

A disputa entre os ministros que alimentava as conversas de bastidores em Brasília também saiu do foco. Tudo o que o governo torce agora é para Nikolas fazer um vídeo sobre a Janja e o TikTok.