Francisco e Leão 14 renovam esperanças no futuro da Igreja

Tenho para mim que, por mais antigas e poderosas que sejam as instituições, tudo depende sempre de quem as comanda em cada época, lugar e circunstâncias. Isso vale para a milenar Igreja Católica, mas também para países, corporações, clubes de futebol, universidades, academias de letras, empresas ou exércitos.

O indivíduo escolhido por um colégio de cardeais sob a inspiração do Espírito Santo é quem vai determinar os rumos daqui para a frente, para o bem ou para o mal, assim como acontece em qualquer eleição presidencial.

Basta pegar o exemplo dos Estados Unidos, o país onde o novo papa nasceu. Era um, sob o comando de Barack Obama, e é outro, completamente diferente, com Donald Trump.

Assim é também com a Igreja Católica: a de Francisco, que abriu as portas dos templos e os olhos do Vaticano para o mundo, nada tinha a ver com a dos antecessores João Paulo 2º e Bento 16. O papa argentino fez muita gente se reconciliar com a Igreja Católica, que enfrentava uma crise existencial.

Num mundo carente de lideranças em todas as latitudes, mergulhado em guerras, com medo do futuro, a chegada de Leão 14, significou uma renovação de esperanças plantadas por Francisco.

A começar pelo nome escolhido, uma referência a Leão 13, que implantou a doutrina social da Igreja e abriu os arquivos secretos do Vaticano num papado que durou 25 anos, com a encíclica "Rerum Novarum", na passagem do século 19 para o 20, o cardeal Prevost ofereceu sinais de que dará continuidade às reformas e prioridades de Francisco.