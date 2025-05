Carta fora do baralho? Bolsonaro se esforça para mostrar que está no jogo

O ex-presidente Jair Bolsonaro fez esforço para mostrar, durante entrevista ao UOL nesta quarta, que ainda respira na política e está firme no jogo, embora pareça saber que a cada dia que passa corre mais risco de se tornar carta fora do baralho.

Bolsonaro vê o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre tentativa de golpe de Estado como jogo de cartas marcadas - ou seja, antevê sua condenação. Chance de recorrer? Não vislumbra. Disse que é "game over", que é como brigar com a mulher e reclamar para a sogra.

Também não se vê na política findo o prazo da inelegibilidade imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "Estou com 70 anos, eu não aguento disputar eleição daqui a oito, dez anos", disse.