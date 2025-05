O que o governo espera do Congresso na PEC da Segurança

Um mês depois de apresentar aos parlamentares a PEC da Segurança Pública, o governo Lula tem feito, nos bastidores, um balanço do que pode esperar do Congresso. Até o momento, integrantes do governo que acompanham o tema veem espaço para aprovar dois pilares da proposta: colocar na constituição o que chamam de "SUS da Segurança", com maior coordenação federal do tema, e a atualização da competência da Polícia Rodoviária Federal.

Mas já há uma resignação entre interlocutores do presidente com relação à discussão sobre as atribuições da Polícia Federal. É aí onde o governo acredita que vai precisar ceder se quiser que a proposta saia do papel. Parlamentares da oposição e mesmo de partidos que compõem a base do governo se opõem a uma ampliação dos poderes da PF, com receio sobre as investigações da instituição que recaem sobre políticos.

A leitura de integrantes do governo é de que será possível constitucionalizar o Sistema Único de Segurança Pública, o Susp, que dá ao governo federal poder para editar normas gerais e unificar os sistemas.