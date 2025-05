Governo conclui segundo projeto de regulamentação de big techs

No caso do anteprojeto elaborado pela Justiça, Lula ainda precisa bater o martelo para definir qual será a autoridade competente para supervisionar as novas regras —se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) ou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Este era o último tema que restava para debate pelos ministros, mas a divergência se manteve na última reunião.

A maioria dos ministros presentes prefere a regulação a cargo da ANPD. Outra ala defende que a Anatel assuma essa função, pelo fato de a agência ter estrutura maior e conhecimento na regulação de infraestrutura. Lula precisará bater o martelo nesta questão.

O projeto de lei do Ministério da Justiça mira a responsabilização civil dos provedores por ilícitos cometidos nas plataformas contra a criança, adolescente, família e a saúde, como golpe e casos de exploração sexual, por exemplo. A ideia é trazer para o ambiente digital regras de direito do consumidor que já valem para a vida offline e concentrar o debate na discussão na defesa da família, da criança e da saúde --uma maneira também de diminuir o risco de polarização política em torno do assunto, como aconteceu com o PL das fake news, que naufragou.



O governo trabalhou para que o texto não entre em conflito com nenhum dos projetos em discussão atualmente no Congresso, como a regulamentação do uso de Inteligência Artificial. O PL do Ministério da Justiça, de acordo com integrantes do governo, também não trata de combate a fake news ou defesa da democracia.

Já o projeto da Fazenda, desenhado pela Secretaria de Reformas Econômicas, tem foco no aspecto econômico e concorrencial da regulamentação das big techs. O projeto amplia o poder do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), que poderá definir obrigações para garantir a concorrência dentro das grandes plataformas digitais.

A leitura dentro do governo brasileiro é de o debate da livre concorrência une partidos de direita e de esquerda. E que mesmo o governo do americano Donald Trump, que mantém proximidade com as big techs, tem discutido a questão econômica e concorrencial dessas empresas. Por isso, esse canal manteria o Brasil fora de um conflito direto com Trump, ao menos em um primeiro momento.