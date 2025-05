Big techs: governo vê ambiente hostil no Congresso e conta com STF

O governo Lula coloca como preocupação central o debate da regulação das big techs, mas, a despeito de ter prontos dois projetos de lei sobre o assunto, avalia que há pouco espaço no Congresso para avançar. Por isso, ministros do governo Lula contam com uma ação mais rápida do Supremo Tribunal Federal (STF) —seja na ação que será novamente debatida na semana que vem pelo plenário da Corte, seja através de uma liminar do ministro Dias Toffoli.

A avaliação na Esplanada entre ministros envolvidos no desenho dos projetos de lei é de que "há muito chão" para percorrer antes de conseguir enviar os projetos feitos pelo governo para análise no Legislativo. A investida dos Estados Unidos, nesta semana, com ameaça de sanção a autoridades que ameacem as plataformas coloca mais gasolina na fogueira, na visão do governo, o que contamina politicamente o ambiente no Congresso.

O próprio presidente da Câmara, Hugo Motta, tem dado sinais ao governo e a parlamentares de esquerda e de direita que o tema não está maduro o suficiente para ser discutido.