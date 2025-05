O Haiti colapsa, o mundo ignora e Trump piora a situação

A catástrofe social, política e econômica que atinge o Haiti ganha novos contornos com a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos desta sexta-feira. O tribunal autorizou o governo Donald Trump a revogar um status de migração temporária de mais de 530 mil imigrantes haitianos, cubanos, nicaraguenses e venezuelanos. Todos que estiveram nessa condição nos EUA podem ser deportados, portanto, pois deixarão de residir e trabalhar regularmente no país. No caso dos haitianos, isso significa voltar a um país imerso em uma crise multidimensional.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) calcula que mais de um milhão de haitianos sejam refugiados internos, deslocados de suas casas, dentro do próprio país, em razão do colapso dos serviços essenciais e da violência perpetrada por gangues que controlam o território. Esse número representa um aumento de mais de 200% na comparação com o final de 2023. Quase metade da população do país vive em situação de "fome aguda", segundo o Programa Mundial de Alimentos (PMA).

A deportação de haitianos que vivem em outros países, como os EUA, para o Haiti, pressiona ainda mais o sistema social local —que já opera em condições precárias. No ano passado, 200 mil haitianos foram enviados de volta para o Haiti. Agora, com o aval da Suprema Corte americana, outros milhares poderão ser deportados.