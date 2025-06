Brasileira de 6 anos pode ir para adoção por extradição de mãe aos EUA

Entenda o caso

A extradição de Melissa foi autorizada por unanimidade pela Segunda Turma do STF em abril de 2020. O Tribunal entendeu que se tratava de um pedido de extradição de crime comum —tráfico de drogas e lavagem de dinheiro— sem conotação de caráter político ou ideológico. Ela alegou às autoridades brasileiras que os EUA a perseguiam pelo fato de ela professar o islamismo.

O caso ficou suspenso porque a defesa de Melissa informou que ela aguardava a definição, por parte do governo brasileiro, do pedido de refúgio. Em setembro do ano passado, a Defensoria Pública da União informou o STF que o governo negou a ela o status de refugiada, e que a americana recorreu da decisão no âmbito administrativo, perante o Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), órgão do Ministério da Justiça.

Em resposta ao STF, a coordenação do Conare confirmou que ainda está sob análise o recurso da americana que pede reconhecimento da condição de refugiada. O Conare também afirmou ao Supremo que foi "dada prioridade à análise e à decisão a respeito da solicitação em questão".

Em decisão do dia 28 de maio, o ministro Cristiano Zanin, do STF, que herdou o caso do gabinete de Lewandowski, entendeu que o trabalho do tribunal já se esgotou neste caso e arquivou o processo de extradição.

"Após a autorização de entrega da extraditanda, portanto, encerra-se a competência do STF, com o consequente arquivamento do feito", decidiu Zanin. Segundo ele, a entrega da americana aos EUA ainda depende da conclusão do processo de refúgio, sob análise do Conare.