Sem uísque ou samba, Haddad 'dá bolo' em festa do PT de olho na meta fiscal

Ausência sentida no aniversário dos 44 anos do PT, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tinha uma boa justificativa para não aparecer na festa do partido, que agitou a noite de quarta-feira, em Brasília.

Enquanto figurões do partido confraternizavam ao som de samba e com bandejas de uísque sendo servidas, Haddad optou por permanecer até tarde na sede do ministério.

Apontado como o natural sucessor de Lula, o ministro explicou a alguns correligionários que acabou saindo tarde do escritório porque estava trabalhando no fechamento do primeiro relatório de avaliação do Orçamento de 2024, que deve ser divulgado até amanhã (22).