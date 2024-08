Agora com Marçal, conselheiro 'traíra' de Nunes esteve em reunião de debate

"Eu sou um consultor eleitoral, não tinha função na campanha. [Nunes] Era um bom amigo que eu auxiliava. Fui convidado pelo Pablo Marçal para ser o coordenador da campanha e aceitei", afirmou. "Não participei de nenhuma reunião de preparação para o debate", completou.

Sobre estar sendo considerado "traíra" por auxiliares de Nunes, Pedroso também preferiu relativizar: "Sou um bom amigo de todos, porém, um profissional".

'Armas' no debate

Outras fontes que estiveram no jantar, que aconteceu na casa de Pedroso, ou que acompanharam uma reunião na terça-feira com a presença do então conselheiro, dizem que ele participou, sim, das discussões e temem inclusive que Marçal seja municiado por ele com "armas" contra Nunes no debate de hoje.



Uma fonte ouvida pela coluna afirmou que Pedroso "tem todas as informações" sobre a estratégia de Nunes. "Isso é um temor, sim. Uma traição", disse um auxiliar de Nunes, sob anonimato.

Apesar disso, a ordem na pré-campanha é tentar manter o otimismo e a confiança no desempenho do prefeito nesta noite.

O que esperar do debate

Conforme mostrou reportagem do UOL, a expectativa é que Nunes e Guilherme Boulos (PSOL) sejam os principais alvos do debate desta noite. Os dois candidatos lideram as intenções de voto, segundo o Datafolha, e estão empatados tecnicamente. Na última pesquisa Quaest, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) figura no primeiro pelotão por empate técnico. Participa também a pré-candidata Tabata Amaral (PSB).