PSOL vai ao STF pedir fim das emendas parlamentares impositivas

Na ação, o partido diz que o Executivo tem perdido poder em relação ao orçamento federal com a criação das emendas e que isso desequilibra a harmonia entre os Poderes. A ideia é que o modelo anterior —quando o Congresso apenas indicava onde as emendas seriam aplicadas— seja retomado.

"Esse equilíbrio de forças foi substancial e paulatinamente desbalanceado por meio de emendas constitucionais que se sucederam desde 2015, para afirmar uma primazia e, portanto, uma preponderância do Legislativo à determinação de despesas orçamentárias, para determinar uma desastrosa desarmonia entre os Poderes da União", afirma a legenda na ação.

O partido diz ainda que as emendas impositivas foram infladas sobretudo durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro com "clara finalidade de contemplar grupos parlamentares que comporiam sua base de apoio no Congresso Nacional" e diz que isso favorece barganhas políticas. "Um novo e perigoso capítulo do toma lá dá cá, que alenta o nosso presidencialismo de coalizão."

A ação destaca também o crescimento de volume alocado nas emendas impositivas nos últimos anos. "A partir de 2020 é possível observar o crescimento exponencial do volume de emendas parlamentares, que subiu de R$ 13,72 bilhões em 2019 para R$ 36,18 bilhões em 2020", diz.

Fica claro que o Modelo de Apropriação Orçamentária pelo Parlamento afetou a independência e a harmonia entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Desarranjou os contornos da separação dos Poderes no Brasil, uma vez que diminuiu significativamente a possibilidade de o Executivo pensar e executar projetos e investimentos públicos para o Brasil.

Trecho da Adin do PSOL protocolada no STF

O Ministério Público junto ao TCU também entrou com uma representação pedindo para avaliar a constitucionalidade das "emendas Pix", suspender os pagamentos até que isso seja julgado e pedir transparência nos processos sobre emendas parlamentares.