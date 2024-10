Guedes recusaria eventual convite para cargo em governo de Nunes

Guedes e Tarcísio são bem mais próximos e, mesmo assim, o ex-ministro não cedeu e preferiu deixar a vida pública. Já Guedes e Nunes não têm nenhuma proximidade, o que amplia a certeza de que o ex-ministro não aceitaria nenhum convite.

Nunes afirmou que Guedes será "muito bem-vindo" se for indicado por Bolsonaro. Em sabatina da Record, no início da tarde desta quinta-feira (10), ele afirmou que terá "um secretariado técnico" e que aceitaria uma indicação do ex-presidente se for "um nome positivo".

O prefeito citou o nome de Guedes espontaneamente. Ao ser questionado se Bolsonaro terá liberdade para indicar nomes para o alto escalão, Nunes respondeu que aceitaria "um nome positivo" e completou: "Vamos supor que indique o Paulo Guedes para a Fazenda. Vamos supor. É um nome bom. Concorda comigo?", perguntou.

Desde que deixou o governo, Guedes afirma a amigos que não quer mais saber de política e tenta adotar uma rotina longe dos holofotes. Com o fim do governo Bolsonaro, o ex-ministro deixou Brasília e voltou a morar em seu apartamento no Leblon.