Lira chama Pacheco para entrar na briga das emendas e dá aviso ao Executivo

Lula chamou Motta hoje para uma conversa. Auxiliares dos dois lados tentaram tirar o tema da mesa, dizem que foi um encontro de aproximação e que o foco não teria sido o imbróglio das emendas.

O tema pode oficialmente ter saído da pauta da Câmara, mas, nesse ofício de despedida, Lira deixa claro que agora quem vai ter que arcar com o (mau) humor dos parlamentares não é mais ele. Segundo os advogados da Câmara, a bola agora está com o Congresso ou com a AGU.