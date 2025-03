Gilmar Mendes ganha indenização de R$ 30 mil por ofensas em aeroporto

O ministro do STF, Gilmar Mendes, obteve na justiça o direito a indenização de R$ 30 mil por ofensas cometidas por um ex-servidor do INSS no aeroporto de Lisboa, no ano passado. Os advogados do ministro dizem que valor será destinado à creche Casa da Mãe Preta

A sentença que condenou o ex-servidor INSS Ramos Antonio Nassif Chagas foi proferida pela juíza Grace Correa Pereira, da 9ª Vara Cível de Brasília. Na decisão, a magistrada afirma que a atitude de Chagas visava o confronto e a vontade de expor o ministro em público o que exorbitou o direito de crítica.

"Afinal, quem se presta a filmar uma autoridade pública em um aeroporto obrigando-o a ouvir palavras de desprestígio, tem a nítida finalidade de envergonhar seu ouvinte perante quem o viu sendo interpelado, assim como aos familiares para quem confessadamente divulgou o vídeo na sequência", diz trecho da sentença.