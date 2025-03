1ª presidente do STM toma posse, se declara feminista e defende minorias

A ministra Maria Elizabeth Rocha tomou posse hoje como presidente do STM (Superior Tribunal Militar), se tornando a primeira mulher a comandar a mais alta Corte militar nos 217 anos de história do tribunal.

Em seu discurso, ao lado do presidente Lula (PT), do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, e do Legislativo, Davi Alcolumbre (União-AP) e Hugo Motta (Republicanos-PB), ela exaltou o feminismo e falou a favor das minorias. Logo no início, se declarou feminista e com "orgulho de ser mulher".