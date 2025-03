Carreira de Cid no Exército é bloqueada; cúpula militar lamenta desgaste

A carreira do tenente-coronel Mauro Cid passa a ser oficialmente bloqueada com a decisão da Primeira Turma do STF em tornar réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete aliados, incluindo Cid, por tentativa de golpe.

Cid já estava afastado e não havia sido promovido por decisão da Comissão de Promoção de Oficiais, que julgou que ele tinha méritos insuficientes por conta das investigações em curso.

Agora, no entanto, Cid passa a condição sub judice e, com isso, não pode ser promovido, movimentado e também não pode passar para a reserva.