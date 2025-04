Contra desejo de Lula, Rui Falcão vai se candidatar à presidência do PT

No encontro, ficou acertado que a CNB - corrente majoritária do partido - não terá um racha. O grupo de Costa e José Guimarães (que também foi cotado para o comando da sigla) disse que apoiaria a candidatura de Edinho e pleiteou com a secretária de Finanças do partido.

Costa assumiu o comando do partido de forma tampão em março, após a saída de Gleisi Hoffmann, que virou ministra da Secretaria de Relações Institucionais.

Gleisi, que comandou o partido de 2017 até março deste ano, tinha algumas divergências com a candidatura de Edinho, mas, assim que assumiu o ministério, teve uma conversa com o ex-prefeito e ambos combinaram de cessar os ataques e vazamentos sobre divergências e abrir um diálogo sobre a sucessão do PT.