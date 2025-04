Ex-médico de Bolsonaro diz que Michelle o tirou da equipe: 'Desvalorizado'

Agora o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou a ser considerado um "ex-paciente" pelo doutor Antônio Luiz Macedo. Em conversa com a coluna, o médico —que operou Bolsonaro cinco vezes, incluindo quando ele levou a facada— relata que foi excluído pela família.

"Eu jamais neguei atendimento para ele, mas nessa ocasião -eu já o operei várias vezes em quadros graves (...). Mas, desta vez, não sei se é coisa da dona Michelle, mas provavelmente é coisa da esposa e ela resolveu chamar um outro grupo para atendê-lo", afirmou.

Questionado se via ingratidão por parte da família do ex-presidente, Macedo disse que essa pode ser uma palavra pesada, mas confirmou que se sentiu desvalorizado. "Foi uma não valorização do meu trabalho", disse. "Ele virou um ex-paciente, sinceramente", afirmou.