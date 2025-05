Guedes é aplaudido em jantar com empresários brasileiros em NY; veja vídeo

Alexandre Bettamio, cochefe global de investimentos do Bank of America, quebrou o protocolo do evento antes de anunciar o premiado do ano e agradeceu a presença de Guedes, pedindo que a plateia o aplaudisse.

"Tem uma autoridade que acho que merece nosso devido aplauso, nosso devido carinho, respeito, pelo trabalho extraordinário que ele fez pelo Brasil e está aqui com a gente hoje, pela primeira vez: nosso querido ministro Paulo Guedes. Uma salva de palmas", disse.

O jantar de gala reuniu cerca de mil líderes empresariais e investidores e aconteceu no Museu Americano de História Natural.

O CEO da Prosus, empresa holandesa de internet, Fabricio Bloisi, foi eleito a Personalidade do Ano em 2025.

No ano passado, Guedes não foi ao jantar de gala, mas lançou durante a semana do Brasil em Nova York um documentário sobre sua época de ministro, chamado de "O Caminho da Prosperidade".

Longe da política

Pessoas que presenciaram a cena disseram à coluna que a 'homenagem' não teve um caráter político. O próprio Guedes repete a amigos que "já cumpriu sua missão e não quer voltar para a vida política".