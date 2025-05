Após ofensa, Marina avalia processar senador e se municia contra isolamento

Auxiliares citam, por exemplo, a realização da COP30, em novembro, em Belém, e dizem que o próprio Lula já declarou que apoia a transição energética.

"Eu sou contra o combustível fóssil, quando a gente puder prescindir dele. Enquanto a gente não puder, a gente tem que ter, porque é o dinheiro da Petrobras que vai ajudar a gente a fazer revolução na transição energética. É com o dinheiro do petróleo que a gente vai conseguir fazer o biocombustível, o etanol, o hidrogênio verde e outras coisas mais", afirmou Lula, em fevereiro, durante cerimônia de assinatura de contrato da Transpetro, subsidiária da Petrobras, no Rio Grande do Sul.

Marina sabe que o presidente tem suas dificuldades de conciliar pressões e interesses econômicos, mas tem dito a auxiliares que não vai se deixar abater e que acredita contar com o apoio do presidente.

Ao UOL News ontem, a ministra comentou da ligação que recebeu de Lula e que antes da sessão do Senado estava preocupada com a saúde do presidente, que teve uma crise de labirintite nesta semana.

Mas, quando ele me ligou, a primeira coisa que perguntei a ele --até me esqueci do episódio-- foi: 'Como o senhor está?'. Ele me respondeu: 'Eu fiquei melhor depois que você decidiu se retirar da audiência e não ficar aguentando aquele tipo de agressão. Você fez o certo'.

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente

Marina tem uma longa e árdua luta. Sabe disso e avisou que não pretende abandonar a sua causa. E para que não reste dúvidas: o lugar da ministra e de toda mulher é onde ela quiser.