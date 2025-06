Defesa de general vai pedir imagens do Planalto para apontar que Cid mentiu

A defesa do general Braga Netto disse que vai pedir imagens de câmeras de segurança do Planalto para tentar provar que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, mentiu em sua delação e anteontem em seu depoimento ao STF (Supremo Tribunal Federal).

Segundo Cid, o general teria entregue para ele um montante em dinheiro dentro de uma caixa de vinho. A verba teria sido pedida para ajudar um amigo. Mas depois Cid diz que se inteirou na investigação que seria usada no plano de assassinato e espionagem de autoridades.

Ele não estimou quanto havia no pacote, mas o teria guardado embaixo de sua mesa numa sala do Alvorada. Ele sugeriu que o montante deveria vir do "pessoal do agro". Cid disse ainda que não se lembrava onde teria ocorrido a entrega, que poderia ter sido em sua sala no Alvorada ou numa garagem.