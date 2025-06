Luiza Trajano defende 'cota de transição' feminina em conselhos de estatais

Eu sempre fui muito convidada para participar de conselho, onde eu era a única mulher. E eu via a diferença que faz ter uma mulher sentada no conselho. É a visão feminina, é a visão daquela que tem hoje um tipo de gestão mais orgânica. Então, a vida toda eu ficava questionando por que só eu, por que eu era sozinha e como era importante isso [ter mulheres nos conselhos].

Luiza Trajano, empresária e presidente do Conselho do Magazine Luiza

O Projeto de Lei 1.246/21, da deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), foi aprovado pela Câmara dos Deputados em agosto de 2023 e aguarda apreciação dos senadores em plenário.

Para a deputada, a maior participação de mulheres em conselhos de administração de empresas públicas "agrega valor às instituições, cria condições para mais inovação e gera maior lucro".

"É também uma forma de inspirar muitas meninas a almejar cargos importantes, de liderança, que historicamente foram ocupados por homens e que podem ser desempenhados com competência por mulheres", disse ao UOL a autora do projeto de lei.

Manifesto com 600 assinaturas

Luiza Trajano, que lidera também o grupo Mulheres do Brasil, um movimento suprapartidário que reúne mais de 130 mil mulheres com o objetivo de ampliar o protagonismo feminino, diz que é importante também ressaltar que "esse equilíbrio não é ser contra os homens". "É colocar as mulheres junto com os homens."