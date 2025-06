Itamaraty ofereceu traslado, mas família de Juliana quis o pago por Niterói

A família da brasileira, no entanto, optou pelo auxílio dado pela Prefeitura de Niterói pela relação de Juliana com a cidade. "Ela amava Niterói, é muito bonito ver essa atitude da prefeitura em relação à Juliana", disse a irmã de Juliana, Mariana Marins.

Segundo a gestão de Niterói, o custo do translado é de R$ 55 mil. O Itamaraty não informou o valor disponibilidade e disse que não caberia comentar a decisão da família.

Lula mudou decreto após conversa com pai de Juliana

O presidente Lula conversou com o pai de Juliana, Manoel Marins, na quinta-feira e então informou que o Itamaraty seria responsável pelo translado.

Como não havia previsão legal para trazer o corpo com recursos do governo, Lula então revogou o decreto que impedia a ação e publicou um novo texto com regras para translado de brasileiros mortos no exterior, que prevê - entre outros casos - que o custeio das despesas do translado possa acontecer em casos de comoção.

"Conversei hoje por telefone com Manoel Marins para prestar a minha solidariedade neste momento de tanta dor", publicou Lula, nas redes sociais. "Informei a ele que já determinei ao Ministério das Relações Exteriores que preste todo o apoio à família, o que inclui o translado do corpo até o Brasil", disse o presidente.