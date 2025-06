Haddad é alçado a porta-voz de Lula no embate com o Congresso

"Para tirar esse jabuti do ordenamento jurídico, é um parto. E cada vez que a gente sequestra esse jabuti da árvore e remove do ordenamento político, tem grito do andar de cima de que aumenta o imposto."

2026 já começou

Lula também sabe que 2026 entrou definitivamente na relação com os parlamentares e, com baixa popularidade, tenta encontrar a fórmula de se reconectar com o seu eleitorado tradicional, sem romper definitivamente com o centrão, que pode lhe trazer palanques importantes.

A guinada mais à esquerda vai ficar a cargo do PT. O partido do presidente começou uma campanha em vídeos justamente com o discurso de "justiça social", o que reforça um alinhamento com o Palácio.

Por outro, o partido —que está a pouco dias de trocar o comando— tem uma liberdade para defender pautas de confronto com o centrão, que acirrem o tom também com o mercado.