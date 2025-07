Ameaçados pelo centrão, Haddad e Rui se unem após derrota no Congresso

Mais do que uma mera medição de força com o Congresso, a disputa em torno do aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) foi interpretada por membros do governo como uma tentativa de boicote ao orçamento da União, que teria de reposicionar os gastos e invariavelmente promover cortes em programas sociais.

Sem dinheiro, virou a hora da união até entre ministros que nunca foram tão próximos assim, como Fernando Haddad (Fazenda), alçado pelo governo como linha de frente para o embate, e Rui Costa (Casa Civil). Em seu discurso no lançamento do Plano Safra 2025-2026, Haddad não fez só uma como duas citações elogiosas a Rui.

Em uníssono, todos defendem agora a judicialização da derrubada do decreto no STF (Supremo Tribunal Federal), anunciada hoje pela AGU (Advocacia-Geral da União). Além da questão orçamentária, palacianos apontam —como indicou o ministro Jorge Messias— que a ação é uma "defesa do modelo presidencialista" e que deixar passar poderia trazer consequências piores, inclusive para governos seguintes.

Sem aumentar a crise

Deve ficar por aí. Auxiliares de Lula dizem que, mesmo que seja inevitável, o objetivo não é escalar o embate e que a marcada de posição vai ficar restrita à judicialização do IOF.

Lula não deverá se meter, por exemplo, no aumento do número de deputados, aprovado no mesmo dia da derrubada do decreto. Com até 15 dias contados a partir da quinta passada, a avaliação do momento é que é melhor o presidente nem promulgar nem vetar o projeto, como fez com o Dia da Amizade entre Brasil e Israel: assim, não assume o ônus da iniciativa impopular frente à população e também não declara guerra pública ao Legislativo.