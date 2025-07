Bolsonaro recebe apoio de Trump 'com alegria' e chama processo de aberração

Depois incluiu numa mensagem no seu perfil: "Agradeço ao ilustre Presidente e amigo. V. Exa. passou por algo semelhante. Foi implacavelmente perseguido, mas venceu para o bem dos Estados Unidos e dezenas de outros países verdadeiramente democráticos. Sua luta por paz, justiça e liberdade ecoa por todo o planeta. Obrigado por existir e nos dar exemplo de fé e resiliência".

Trump também falou em perseguição. Ele postou na rede Truth Social que "o Brasil está agindo de forma terrível no tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro". "Eu observei, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de persegui-lo, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano! Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo. Conheci Jair Bolsonaro, e ele era um líder forte, que realmente amava seu país - além disso, um negociador muito duro no comércio. Sua eleição foi muito acirrada e, agora, ele está liderando as pesquisas. Isso não é nada mais, nada menos, do que um ataque a um oponente político", disse.

"O único julgamento que deveria estar acontecendo é o julgamento pelos eleitores do Brasil - isso se chama eleição", prosseguiu Trump.

A declaração vem no mesmo dia em que Trump lançou uma ameaça contra o Brics e apontou que qualquer país vinculado com as políticas do bloco de economias emergentes será alvo de impostos extras.

O Brasil assumiu a presidência do grupo do Brics, com reuniões no final de semana no Rio de Janeiro.

A declaração de Trump em prol de Bolsonaro não veio com uma sanção, como desejavam os bolsonaristas. Mas foi considerada dentro do Itamaraty como um sinal de alerta do que pode ocorrer, caso o destino do ex-presidente não agrade ao movimento de extrema direita nos EUA, segundo o colunista Jamil Chade.