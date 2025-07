Defesa de ex-assessor de Bolsonaro pede que Moraes avalie pedido de soltura

Kuntz cita ainda que Cid foi questionado sobre a utilização do perfil "Gabrielar702" do aplicativo Instagram e que respondeu "que não realizou qualquer contato utilizando o mencionado perfil" e que também negou que teria conversado sobre o conteúdo do acordo de colaboração.

A declaração do Colaborador confirma a tese desta defesa de que não houve descumprimento das medidas cautelares por parte do Agravante, (i) uma vez que os contatos mencionados se deram em período anterior à imposição das restrições, (ii) que o Peticionário não procurou diretamente ou por intermédio de terceiro para obter informações sobre o acordo de colaboração e, ainda (iii) que o contato tido entre este subscritor e o delator se deu sem qualquer participação do Cel Câmara.

Trecho do pedido da defesa de Marcelo Cãmara enviado ao STF