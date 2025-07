Congresso e governo retomam diálogo, mas sem solução para crise do IOF

A avaliação é que esse primeiro encontro, após divergências públicas, foi importante para a retomada do diálogo.

Ainda não há previsão de o presidente Lula conversar com Alcolumbre e Motta. A ideia é que esse encontro aconteça apenas depois que o grupo já tiver encontrado uma solução.

Segundo relatos, "há diversas propostas em análise" e cada uma delas está sendo "cuidadosamente considerada".

"Todos estão adotando uma postura colaborativa e construtiva. As diretrizes estão estabelecidas. Vamos aguardar e valorizar o tempo necessário para as conversas políticas", afirmou um aliado que participou do encontro.

Apesar do otimismo pela retomada do diálogo, a avaliação feita por algumas pessoas do governo é que será difícil chegar a um consenso —ou acordo prévio— antes da audiência do dia 15. Uma fonte, no entanto, ponderou: "A política pode fazer milagres".

Pelo lado do Congresso, a leitura do encontro de ontem é similar. Alcolumbre, por exemplo, fez uma defesa da manutenção da decisão do Congresso, mas disse que está disposto a buscar um entendimento.