Comandante do Exército muda batalhão de lugar e tira poder de kids pretos

O Exército brasileiro alterou a organização e retirou poderes do Comando de Operações Especiais, a "casa" dos "kids pretos", que ficaram conhecidos pela investigação da Polícia Federal e no julgamento do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A portaria foi publicada no Boletim Interno da Força no último dia 10 e é assinada pelo comandante Tomás Paiva. O texto transfere o comando do Batalhão de Operações Psicológicas, que inclui a estrutura dos kids pretos, para o Comando Militar do Planalto. Na prática, isso significa que a unidade será transferida de Goiânia para Brasília.

Militares ouvidos pela coluna afirmam que a mudança tem como finalidade fazer com que o Batalhão de Operações Psicológicas seja utilizado pela Força como um todo, e não ficar restrito ao Comando de Operações Especiais.