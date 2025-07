Senador Marcos Do Val dribla bloqueio de passaporte pelo STF e vai aos EUA

O UOL confirmou que a entrada de Marcos do Val em território americano, em 23 de julho de 2025, consta no sistema da alfândega dos Estados Unidos.

Procurado pelo UOL, Do Val confirmou que está nos Estados Unidos e disse que a decisão do STF que bloqueou seus passaportes é ilegal.



"Só poderiam tirar meu passaporte diplomático se eu tivesse sido acusado pela PGR [Procuradoria-Geral da República], condenado pelo STF, se a condenação tivesse sido validada pelo plenário. Se eu perdesse o mandato, fosse para cadeia, eu entregaria o passaporte. Aconteceu isso? Não. Então quem violou o quê? Eles [ministros] violaram a Constituição."

Do Val é investigado pelos crimes de divulgação de documento confidencial, associação criminosa, abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

Em março, o STF rejeitou por unanimidade um recurso do senador tentando desbloquear seu passaporte. Seu passaporte normal e seu passaporte diplomático continuam bloqueados.

De acordo com fontes da Polícia Federal, o passaporte normal de Marcos do Val foi apreendido e bloqueado no sistema em agosto de 2024, mas o passaporte diplomático continuou com o senador. Ele disse que não estava com o documento na ocasião.

Procurados, a Polícia Federal e o STF ainda não responderam se o senador violou as medidas cautelares e nem sobre as acusações que fez às autoridades. O STF, por sua vez, disse, na noite de ontem, que não havia "informações atualizadas" sobre Do Val e que "vários processos contra o citado parlamentar são sigilosos".