Autoridades veem ida de Do Val aos EUA como reforço a discurso golpista

A ida do senador Marcos do Val (Podemos-ES) para os Estados Unidos foi vista por autoridades brasileiras e fontes do governo como uma tentativa de reforço para o discurso golpista que está sendo encampado pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no exterior.

A avaliação de autoridades brasileiras é que o senador vai "querer aparecer" e "inflamar o discurso" contra o ministro Alexandre de Moraes. A expectativa, inclusive, é que o ministro se manifeste nos processos a que o parlamentar responde na Corte.

O passaporte comum de Do Val foi aprendido em agosto do ano passado, mas na ocasião ele afirmou que não estava com o passaporte diplomático em mãos. Esse bloqueio, segundo fontes da PF, caberia ao Itamaraty.