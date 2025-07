Exército vê confissão de general sobre matar Lula como 'estratégia suicida'

O depoimento do general Mario Fernandes confessando que ele foi o autor do plano Punhal Verde Amarelo —que previa, segundo a Polícia Federal, a ideia de matar o presidente Lula— foi visto no Exército como uma "estratégia suicida".

Generais ouvidos pela coluna classificaram a atitude de Fernandes ontem ao falar ao STF (Supremo Tribunal Federal) como "coisa de maluco", e alguns ironizaram a justificativa dada pelo general de que ele teria apenas digitalizado "um pensamento".

"Imagina a cabeça de um sujeito que tem coragem de bolar um plano maluco, digitalizar, imprimir e ainda não enxerga a gravidade disso", disse uma fonte.