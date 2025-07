Lula pediu união para consertar o estrago causado por 'menino mimado'

Com as informações chegando aos poucos e o anúncio de que a lista de exceção das tarifas era extensa, auxiliares relataram que a conclusão era de que a resposta do governo precisava ser cautelosa.

Um auxiliar do presidente disse que a indignação se equilibrou com serenidade e que foi dito por um dos presentes que "ninguém vai atuar com a bílis".

No início da noite, Lula chamou o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, e os ministros Gilmar Mendes e Cristiano Zanin para uma reunião no Planalto. No encontro, também estavam Ricardo Lewandovski, ex-ministro do STF e atual ministro da Justiça, e o ministro da AGU, Jorge Messias.

Lula divulgou uma nota por volta das 20h30 afirmando que o governo brasileiro não aceita interferências externas e se solidarizou com Alexandre Moraes. "É inaceitável a interferência do governo norte-americano na Justiça brasileira", disse.

Gilmar Mendes publicou uma mensagem nas redes sociais após o encontro com Lula. Defendeu o colega da corte de "ataques injustos" e declarou seu "integral apoio ao Ministro Alexandre de Moraes". "A independência do Poder Judiciário brasileiro é um valor inegociável, e o Supremo Tribunal Federal seguirá firme no cumprimento de suas funções", escreveu.

O que virá do plano de contingência

Os impactos econômicos ainda não foram calculados. Alckmin, que é o porta-voz do comitê criado para responder e negociar com os EUA, prometeu que daria coletivas diárias e afirmou que o governo já tinha um plano de contingência pronto.