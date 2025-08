Cobrado a abrir dados do caso Rubens Paiva, Exército tenta manter sigilo

A história de Rubens Paiva foi retratada recentemente no filme Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles. Ganhadora do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025, a película conta a história de Eunice Paiva, mãe de 5 filhos que precisou lidar com o desaparecimento de seu marido, o engenheiro e ex-deputado Rubens Paiva, assassinado pela ditadura militar.

Fontes ligadas ao Alto Comando dizem que não há intenção de esconder e não responder aos questionamentos feitos pelas autoridades, e sim que entendem que algumas informações não seriam necessárias para a resposta solicitada via LAI (Lei de Acesso à Informação), feita, inicialmente, pela ONG Fiquem Sabendo. Além disso, argumentam que os familiares dos militares alvos do pedido poderiam também questionar judicialmente a conduta do Exército de não tentar preservá-los.

Recurso oficial cabe ao autor do pedido

O pedido de informações sobre o histórico dos militares envolvidos no caso de Rubens Paiva veio a partir de uma solicitação via LAI feita pela ONG Fiquem Sabendo. O Exército, porém, disponibilizou apenas um extrato das fichas e preservou informações que foram consideradas de caráter estritamente pessoal ou que possam expor terceiros.

Pelo rito da Lei de Acesso a Informação não cabe ao Exército nenhum recurso oficial contestando a decisão da CGU. Eles tentarão, no entanto, convencer às autoridades - via um recurso chamado incidente de correção - de que a demanda não precisa ser completamente atendida. E já trabalham com o cenário de que o caso chegará até a última instância.

A Lei de Acesso à Informação classifica quatro instâncias para recursos. A primeira é a "autoridade hierarquicamente superior à que negou ou respondeu de forma insatisfatória o pedido inicial". Depois, o caso vai para a "autoridade máxima do órgão ou entidade".