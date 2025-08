Itamaraty vê evolução positiva e costura ligação de Lula pra Trump

A declaração do presidente Donald Trump de que o presidente Lula pode falar com ele "quando quiser" foi bem recebida pelo governo brasileiro. No Planalto, auxiliares de Lula disseram que sempre trabalharam para manter as negociações com os Estados Unidos e que "com certeza" vão aproveitar essa sinalização de Trump para costurar o diálogo.

Caberá, no entanto, ao Itamaraty articular a ligação. Fontes do Ministérios das Relações Exteriores ouvidas pela coluna interpretaram a fala de Trump como uma "evolução positiva". Além disso, salientaram que as peças estão se movendo desde que o chancelar Mauro Viera se encontrou com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, na última quarta-feira, pela primeira vez desde o início do governo de Donald Trump, para tratar das tarifas impostas pelo governo norte-americano ao Brasil.

Preparação cuidadosa

Apesar de ver a fala de Trump como bom sinal, tanto no Itamaraty como no Planalto a avaliação é que essa conversa entre Trump e Lula não pode ser feita às pressas, porque requer uma "preparação cuidadosa".