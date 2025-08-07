Alcolumbre avisou a oposição que será duro e que vai retomar os trabalhos

Determinei que a sessão deliberativa do Senado Federal de amanhã, quinta-feira (7), às 11h, seja realizada temporariamente em sistema remoto. A decisão tem por objetivo garantir o funcionamento da Casa e impedir que a pauta legislativa, que pertence ao povo brasileiro, seja paralisada. Não aceitarei intimidações nem tentativas de constrangimento à Presidência do Senado. O Parlamento não será refém de ações que visem desestabilizar seu funcionamento.

Davi Alcolumbre, presidente do Senado em nota divulgada ontem à noite

Retomada da pauta

Apesar da disposição de Alcolumbre abrir sessão e retomar os trabalhos, ele não acertou com os parlamentares nenhuma votação importante hoje.

A prioridade do governo é não deixar caducar a MP que está isentando do Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos. Aliados de Alcolumbre dizem que a medida é positiva e deve ser apreciada - e não seria interesse dos senadores deixar a medida perder efeito.

O projeto do IR já foi votado pela Câmara em junho e caduca se não for votado até segunda.