Reportagem

Alcolumbre avisou a oposição que será duro e que vai retomar os trabalhos

Carla Araújo
Colunista do UOL
Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre na deliberação de vetos presidenciais dia 17/06/2025
Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre na deliberação de vetos presidenciais dia 17/06/2025 Imagem: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados


O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não pretende repetir a cena que aconteceu na noite de ontem na Câmara - com a dificuldade de Hugo Motta sentar em sua cadeira de presidente. E avisou aos senadores que sabe ser duro e que hoje vai usar a sua autoridade para retomar os trabalhos do Congresso.

Ontem à noite, enquanto Motta tinha dificuldades para abrir a sessão, Alcolumbre estava em uma reunião com o senador Flávio Bolsonaro, Tereza Cristina e outros representantes da oposição para avisar que não faria concessões e que presidiria a sessão de hoje dentro do Congresso.

Mesmo que não seja no Plenário, mas que ele não podia abrir mão disso. Para tentar minimizar a tensão e evitar tumultos, avisou que convocaria sessão remota.

Determinei que a sessão deliberativa do Senado Federal de amanhã, quinta-feira (7), às 11h, seja realizada temporariamente em sistema remoto. A decisão tem por objetivo garantir o funcionamento da Casa e impedir que a pauta legislativa, que pertence ao povo brasileiro, seja paralisada. Não aceitarei intimidações nem tentativas de constrangimento à Presidência do Senado. O Parlamento não será refém de ações que visem desestabilizar seu funcionamento.
Davi Alcolumbre, presidente do Senado em nota divulgada ontem à noite

Retomada da pauta

Apesar da disposição de Alcolumbre abrir sessão e retomar os trabalhos, ele não acertou com os parlamentares nenhuma votação importante hoje.

A prioridade do governo é não deixar caducar a MP que está isentando do Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos. Aliados de Alcolumbre dizem que a medida é positiva e deve ser apreciada - e não seria interesse dos senadores deixar a medida perder efeito.

O projeto do IR já foi votado pela Câmara em junho e caduca se não for votado até segunda.

Seguiremos votando matérias de interesse da população, como o projeto que assegura a isenção do Imposto de Renda para milhões de brasileiros que recebem até dois salários mínimos. A democracia se faz com diálogo, mas também com responsabilidade e firmeza.
Davi Alcolumbre, presidente do Senado em nota divulgada ontem à noite

A missão de Alcolumbre é mais simples do que a da Motta - ele preside apenas 81 senadores e, nas palavras de um aliado, "apenas 20 malucos". Diferente do presidente da Câmara que divide o poder com outros 512 e enfrenta uma oposição numerosa e barulhenta.

