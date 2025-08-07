Alcolumbre descarta punir amotinados, mas barra impeachment de Moraes
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), disse em conversas com senadores que apoiaram o motim dentro do Congresso Nacional que a desocupação do Senado deveria ocorrer sem confusão e que ele não faria "nenhum compromisso" para poder retomar a sua cadeira.
Ele avisou que seria duro, mas que sua opção era pelo diálogo e entendimento. Justamente por isso não fez ameaças de punição e descarta qualquer medida como a que foi prometida por Hugo Motta, de suspender deputados envolvidos no motim por seis meses.
Mesmo sem a punição, nas conversas de ontem, segundo aliados do presidente do Senado, ele afirmou que não abrirá mão de sua prerrogativa de ser o responsável por definir a abertura ou não do impeachment de um ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).
Há uma pressão por senadores de oposição, que dizem já ter assinaturas suficientes para instaurar o processo para derrubar o ministro Alexandre de Moraes. O presidente do Senado, no entanto, afirmou aos colegas que "não se trata de uma questão numérica" e, sim, de uma avaliação jurídica e que quem é o responsável por decidir é ele. Num gesto de respeito, disse que qualquer novo pedido que chegar será avaliado.
Apesar disso, Alcolumbre repetiu que a medida não vai ajudar na crise e que essa pauta não deve ser prioridade dos parlamentares.
Hoje, Alcolumbre retomou os trabalhos após os senadores bolsonaristas —que chegaram a se acorrentar à mesa do Senado— desocuparem o plenário da Casa. Ele aprovou de forma simbólica o projeto que isenta de Imposto de Renda quem ganha até dois salários mínimos e encerrou a sessão.
Outras pautas do 'pacote da paz' podem ser discutidas
Apesar de descartar a abertura de impeachment de Moraes, Alcolumbre disse aos senadores bolsonaristas que, se assim for definido pelo colégio de líderes, outras pautas do chamado "pacote da paz" podem vir a ser apreciadas.
No início da semana, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que a oposição quer propor um "pacote da paz", que incluiria "anistia ampla, geral e irrestrita" de condenados pelo 8 de Janeiro; o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal; e a aprovação da proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado.
Com exceção do impeachment de Moraes, que Alcolumbre segue descartando no momento, ele sinalizou que pode existir espaço para que as outras pautas —que têm forte apoio da oposição na Câmara— sejam debatidas.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.