Alcolumbre descarta punir amotinados, mas barra impeachment de Moraes

Mesmo sem a punição, nas conversas de ontem, segundo aliados do presidente do Senado, ele afirmou que não abrirá mão de sua prerrogativa de ser o responsável por definir a abertura ou não do impeachment de um ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).

Há uma pressão por senadores de oposição, que dizem já ter assinaturas suficientes para instaurar o processo para derrubar o ministro Alexandre de Moraes. O presidente do Senado, no entanto, afirmou aos colegas que "não se trata de uma questão numérica" e, sim, de uma avaliação jurídica e que quem é o responsável por decidir é ele. Num gesto de respeito, disse que qualquer novo pedido que chegar será avaliado.

Apesar disso, Alcolumbre repetiu que a medida não vai ajudar na crise e que essa pauta não deve ser prioridade dos parlamentares.

Hoje, Alcolumbre retomou os trabalhos após os senadores bolsonaristas —que chegaram a se acorrentar à mesa do Senado— desocuparem o plenário da Casa. Ele aprovou de forma simbólica o projeto que isenta de Imposto de Renda quem ganha até dois salários mínimos e encerrou a sessão.

Outras pautas do 'pacote da paz' podem ser discutidas

Apesar de descartar a abertura de impeachment de Moraes, Alcolumbre disse aos senadores bolsonaristas que, se assim for definido pelo colégio de líderes, outras pautas do chamado "pacote da paz" podem vir a ser apreciadas.