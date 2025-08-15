Malafaia em inquérito com Eduardo liga alerta no STF para reação evangélica

A coluna confirmou a informação de que Mendonça falou com alguns colegas para alertar que a decisão de incluir o pastor "vai erguer os evangélicos" e que possivelmente novas denúncias contra Alexandre de Moraes e contra o Supremo serão feitas nos Estados Unidos.

Mesmo destacando que Malafaia não é uma unanimidade entre os evangélicos, a avaliação é que Moraes reforça a narrativa de que não se pode fazer críticas a sua condução dos inquéritos e que estaria atentando contra a liberdade de expressão.

Outro ministro ouvido pela coluna disse concordar com a avaliação de Mendonça e ressaltou que a comunidade evangélica nos EUA é muito forte e poderosa, por isso a inclusão de Malafaia tende a piorar a situação, com novas sanções.

O inquérito foi aberto em maio e apura supostas ações contra autoridades, contra o tribunal e agentes públicos, além de articulação para obtenção de sanções internacionais contra o Brasil.

Foi com base nesse inquérito que Moraes determinou o bloqueio das contas e bens do deputado. De acordo com a assessoria de imprensa da Câmara, a decisão foi comunicada à Casa no dia 24 de julho. A partir dessa data, os "valores serão retidos conforme a determinação recebida".