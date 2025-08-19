Ala do STF desenha apoio a Moraes para 'não normalizar o absurdo'

Segundo auxiliares do ministro, Dino também tem argumentado que não se pode "normalizar o absurdo', em referência às pressões feitas pelo deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). E que é preciso "falar o óbvio" em relação à soberania da Constituição brasileira.

Dino é alvo de diversos ataques bolsonaristas desde a época em que era ministro de Lula e também porque o seu nome continua circulando na lista de presidenciáveis para substituir Lula em 2026 ou em 2030.

A decisão de Dino foi tomada em uma ação movida pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), que contesta a legalidade de municípios brasileiros ajuizarem ações judiciais no exterior visando indenização por danos causados no Brasil.

Na decisão, Dino citou o contexto atual de sanções, falou da soberania e afirmou que leis e ordens estrangeiras não produzem efeitos em relação a pessoas brasileiras, relações jurídicas aqui celebradas, bens aqui situados e empresas que atuam no Brasil.

O ministro determinou ainda a notificação do Sistema Financeiro Nacional "para que observem a decisão, evitando operações, transações e imposições indevidas, tais como transações, operações, cancelamentos de contratos, bloqueios de ativos, transferências para o exterior (ou oriundas do exterior) por determinação de Estado estrangeiro".

Dino também decidiu que o assunto será objeto de audiência pública, ainda sem data marcada.