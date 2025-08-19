Ala do STF desenha apoio a Moraes para 'não normalizar o absurdo'
A decisão do ministro Flávio Dino de exigir que atos estrangeiros só tenham validade no Brasil após chancela da Justiça nacional foi interpretada, inclusive dentro do Supremo Tribunal Federal, como uma forma de resguardar o colega Alexandre de Moraes, alvo da Lei Magnitsky por determinação do governo de Donald Trump.
De forma reservada, integrantes do Supremo avaliam que a determinação de Dino foi um primeiro sinal numa tentativa de demarcar o terreno e mostrar que as restrições americanas não serão implementadas no Brasil.
A alguns colegas da Corte, Dino negou que tenha a intenção de passar recados, mas avisou que é dever da Suprema Corte zelar pela soberania nacional. Na visão de Dino, a Lei Magnitsky não vale no território brasileiro. E as empresas que operam no Brasil respondem à lei brasileira.
Segundo auxiliares do ministro, Dino também tem argumentado que não se pode "normalizar o absurdo', em referência às pressões feitas pelo deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). E que é preciso "falar o óbvio" em relação à soberania da Constituição brasileira.
Dino é alvo de diversos ataques bolsonaristas desde a época em que era ministro de Lula e também porque o seu nome continua circulando na lista de presidenciáveis para substituir Lula em 2026 ou em 2030.
A decisão de Dino foi tomada em uma ação movida pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), que contesta a legalidade de municípios brasileiros ajuizarem ações judiciais no exterior visando indenização por danos causados no Brasil.
Na decisão, Dino citou o contexto atual de sanções, falou da soberania e afirmou que leis e ordens estrangeiras não produzem efeitos em relação a pessoas brasileiras, relações jurídicas aqui celebradas, bens aqui situados e empresas que atuam no Brasil.
O ministro determinou ainda a notificação do Sistema Financeiro Nacional "para que observem a decisão, evitando operações, transações e imposições indevidas, tais como transações, operações, cancelamentos de contratos, bloqueios de ativos, transferências para o exterior (ou oriundas do exterior) por determinação de Estado estrangeiro".
Dino também decidiu que o assunto será objeto de audiência pública, ainda sem data marcada.
Bancos no 'divã judicial'
Conforme vem mostrando o UOL, os bancos brasileiros estão analisando as contas e ativos financeiros do ministro para aplicar, onde couber, as restrições impostas pelos Estados Unidos por meio da lei Magnitsky.
Apesar disso, Dino tem difundido sua compreensão de que os bancos devem aplicar sanções em transações e negociações em dólar apenas nos Estados Unidos. No Brasil, jamais.
Há integrantes do STF que ponderam que nenhuma ação da Justiça brasileira terá a eficácia de alterar as sanções feitas nos Estados Unidos. A avaliação em parte é compartilhada por Dino, que ressaltou aos pares que "nos EUA, claro que não (terá poder de barrar a Magnitsky), mas no Brasil, claro que sim".
A avaliação feita por juristas ouvidos pelo UOL é que a decisão de Dino ajuda Moraes, mas os bancos brasileiros ainda continuam ameaçados pela Magnitsky.
O cenário conta ainda com a incerteza e o ineditismo das vindas de ações dos EUA, onde Eduardo e companhia seguem celebrando o anúncio de novas sanções e enfrentando a postura do STF.
Sem aposentadoria
Em meio a sanções e cancelamentos de vistos de ministro do STF, o presidente da Corte, ministro Luis Roberto Barroso negou ontem que vá se aposentar após deixar a presidência no fim de setembro.
Barroso tem 67 anos e pode ficar no STF até os 75. Quando assumiu a presidência, no entanto, cogitava a ideia de deixar a Corte antes do tempo. Agora, com sanções e com o Supremo no alvo de ataques da extrema direita, parece ter decidido que não é o momento de sair.
"Não, não estou me aposentando, não. Estou feliz da minha vida", afirmou a jornalistas em Cuiabá
Como revelou o UOL, Barroso ficou abalado com o impacto de ameaças de sanções dos EUA a seus familiares. Ele orientou seu filho, que era diretor do banco BTG em Miami, a não retornar aos Estados Unidos após uma viagem de férias neste ano.
Incômodo entre os evangélicos
A inclusão do pastor Silas Malafaia no mesmo inquérito de Eduardo foi outro tema que ocupou os integrantes da Corte nos últimos dias e causou desgaste entre os ministros da Suprema Corte.
Como mostrou a coluna, o ministro André Mendonça avisou aos colegas que a medida poderia ampliar a tensão com os EUA, dado o peso da comunidade evangélica no país.
Mesmo destacando que Malafaia não é uma unanimidade entre os evangélicos, Mendonça afirmou que os evangélicos "vão se erguer" e podem pressionar por mais sanções dos EUA contra Moraes e contra o Supremo.
