Moraes mira em imprensa internacional para dar sua versão após sanções
As recentes entrevistas concedidas à imprensa estrangeira por Alexandre de Moraes fazem parte de uma estratégia desenhada por ele mesmo para dar a sua versão dos fatos ao público estrangeiro.
O objetivo, segundo apurou a coluna com fontes próximas ao ministro do STF, é priorizar veículos internacionais para explicar a situação no exterior.
Moraes também tem em mente, que falando a um veículo com tradução em inglês, há mais chance de ele alcançar Trump ou pessoas do entorno do presidente, que é um ávido consumidor de programas de TV.
No último dia 18, o ministro falou com o jornal norte-americano The Washington Post, que o descreveu como "o juiz que se recusa a ceder à vontade de Trump".
Hoje, em entrevista à agência Reuters, disse esperar uma mudança de atitude do presidente dos EUA, Donald Trump, para reverter as sanções impostas contra ele, afirmando que haveria falta de consenso dentro de órgãos do governo norte-americano.
Segundo apurou a coluna, o ministro deve conceder mais entrevistas a veículos estrangeiros nos próximos dias. Estão na lista BBC e o jornal The New York Times.
Bancos brasileiros podem ser punidos, diz o ministro
À Reuters, o ministro disse ainda que tribunais brasileiros podem punir instituições financeiras nacionais que bloquearem ou confiscarem ativos domésticos em resposta a ordens norte-americanas.
As declarações de Moraes apontam para as possíveis consequências da decisão de segunda-feira do ministro do STF Flávio Dino, que alertou que leis estrangeiras não podem ser automaticamente aplicadas no Brasil.
Embora tenha afirmado que o uso da Lei Magnitsky tenha sido "totalmente equivocado" contra ele, Moraes disse estar confiante de que conseguirá reverter as sanções contra ele por meio de canais diplomáticos ou de uma eventual contestação nos tribunais dos EUA. Mas reconheceu que, por ora, elas colocaram instituições financeiras em uma situação difícil.
Esse desvio de finalidade na aplicação da lei coloca até instituições financeiras em uma situação difícil. E não são só instituições financeiras brasileiras, mas são seus parceiros norte-americanos, são empresas norte-americanas que atuam no Brasil e também têm contas, investimentos, financiamentos de bancos brasileiros.
Alexandre de Moraes, em entrevista à Reuters
