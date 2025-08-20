Moraes mira em imprensa internacional para dar sua versão após sanções

As recentes entrevistas concedidas à imprensa estrangeira por Alexandre de Moraes fazem parte de uma estratégia desenhada por ele mesmo para dar a sua versão dos fatos ao público estrangeiro.

O objetivo, segundo apurou a coluna com fontes próximas ao ministro do STF, é priorizar veículos internacionais para explicar a situação no exterior.

Moraes também tem em mente, que falando a um veículo com tradução em inglês, há mais chance de ele alcançar Trump ou pessoas do entorno do presidente, que é um ávido consumidor de programas de TV.