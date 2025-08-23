Após ordem de Moraes, MJ pede ao Itamaraty extradição de Tagliaferro

O pedido de extradição foi feito antes da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo contra Tagliaferro pelos crimes de violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolve organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Na acusação, a Procuradoria afirmou que o ex-assessor atuou a favor de interesses pessoais em alinhamento com organização criminosa.

"Tagliaferro, de maneira livre, consciente e voluntária, no período compreendido entre 15.05.2023 e 15.08.2024, violou sigilo funcional, ao revelar à imprensa e tornar públicos diálogos sobre assuntos sigilosos, que manteve com servidores do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral na condição de Assessor-Chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, para atender a interesses ilícitos de organização criminosa responsável por disseminar noticias fictícias contra a higidez do sistema eletrônico de votação e a atuação do STF e TSE, bem como pela tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito", afirmou.

A defesa avalia que há uma perseguição contra Tagliaferro diante do que ele chama de abusos cometidos pelo ministro.