Assine UOL
Carla Araújo

Carla Araújo

Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Após ordem de Moraes, MJ pede ao Itamaraty extradição de Tagliaferro

Carla Araújo
Colunista do UOL
Eduardo Tagliaferro, então chefe da AEED (Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação) do TSE, e o ministro Alexandre de Moraes
Eduardo Tagliaferro, então chefe da AEED (Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação) do TSE, e o ministro Alexandre de Moraes Imagem: Reprodução

O Ministério da Justiça informou ao Supremo Tribunal Federal que já deu andamento ao pedido de extradição de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

A Coluna teve acesso ao despacho sigiloso que informa ao ministro Moraes que o pedido de extradição foi encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores para que as tratativas Diplomáticas com o governo da Itália tenham andamento.

Tagliaferro tem feito postagens em redes sociais no exterior e ameaçado revelar novas informações sigilosas de Moraes e servidores que trabalham com o ministro no STF e no TSE.

O pedido de extradição foi feito antes da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo contra Tagliaferro pelos crimes de violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolve organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Na acusação, a Procuradoria afirmou que o ex-assessor atuou a favor de interesses pessoais em alinhamento com organização criminosa.

"Tagliaferro, de maneira livre, consciente e voluntária, no período compreendido entre 15.05.2023 e 15.08.2024, violou sigilo funcional, ao revelar à imprensa e tornar públicos diálogos sobre assuntos sigilosos, que manteve com servidores do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral na condição de Assessor-Chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, para atender a interesses ilícitos de organização criminosa responsável por disseminar noticias fictícias contra a higidez do sistema eletrônico de votação e a atuação do STF e TSE, bem como pela tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito", afirmou.

A defesa avalia que há uma perseguição contra Tagliaferro diante do que ele chama de abusos cometidos pelo ministro.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.